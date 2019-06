Donald Trump otti kantaa Britannian sisäpolitiikkaan: Asettui tukemaan Boris Johnsonia seuraavaksi konservatiivien johtajaksi ja pääministeriksi

Ulkomaat

Donald Trump otti kantaa Britannian sisäpolitiikkaan: Asettui tukemaan Boris Johnsonia seuraavaksi konservatii

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin