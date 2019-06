Ulkomaat

, että Yhdysvalloissa on tapahtunut järkyttävä joukkomurha?Aika moni ei huomannut, tai jos huomasi, ei paljon hätkähtänyt. Ainakin 12 ihmistä kuoli silmittömässä ammuskelussa Virginia Beachin kaupungissa perjantaina.HS:n luetuimpien juttujen listalla uutinen pysyi vain muutaman tunnin.kouluammuskelusta tuli huhtikuussa kuluneeksi 20 vuotta. 12 oppilasta ja yksi opettaja kuoli, kun kaksi oppilasta ammuskeli lukiossa ja lopuksi surmasi itsensä.Columbine aloitti joukkoammuskelujen aikakauden. Tragediasta tehtiin ainakin kaksi näytelmäelokuvaa ja Oscarin voittanut dokumenttielokuva Bowling for Columbine (2002). Ilman niitäkin Columbine pysyi keskustelussa vuosikausia.Sitten ampumisia alkoi tulla lisää ja lisää, loputtomasti. Suomessakin, mutta varsinkin Yhdysvalloissa.on tänään kommentoitu, että joukkoammuskelu ei koskaan voi olla ”uusi normaali”. Mutta kyllä se taitaa olla.Virginia Beachin ammuskelu on uhrilukunsa puolesta samalla tasolla kuin Columbine, mutta enää 12 uhria ei saa Euroopassa juuri korvia lotkahtamaan. Ensi viikolla juuri kukaan ei muista, mitä Virginia Beachissa viikonloppuna tapahtui.Mitään keskusteltavaa ei ole.ei kerro ihmisten kylmyydestä tai toimittajien kyynisyydestä. On vain niin, että tapahtuma, joka ei ole yllättävä, ei ole kummoinen uutinenkaan.Joukkoampuminen Yhdysvalloissa tuntuu yhtä yleiseltä kuin pommi-isku Pakistanissa. Eikä ainoastaan tunnu. Joukkoampumisilla on tänäkin vuonna ollut Yhdysvalloissa kymmeniä uhreja.Yhdysvalloissa ammuskelu toki on ollut päivän pääuutisia, mutta kommentoijat myöntävät itsekin pyörittelevänsä vanhoja pointtejaan. Kaikki tietävät, että seuraava ammuskelu on ajan kysymys. Kaikki tietävät, että toteuttamiskelpoista ratkaisua ei ole.Jotkin viestimet ilmoittivat kertovansa ampujan nimen tasan yhden kerran ja viittaavansa häneen sen jälkeen vain epäiltynä. Tarkoitus on vähentää julkisuutta ammuskelijoilta. Se saattaa olla liian myöhäistä. Joukkoampujien yleisö taitaa nykyisin olla netin anonyymipalstoilla.