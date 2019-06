Ulkomaat

Saksan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Andrea Nahles eroaa – SPD:n kriisi horjuttaa Saksan hallitusta

Berliini

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalidemokraattit

Sosiaalidemokraattien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy