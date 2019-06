Ulkomaat

Suuri risteilyalus jyräsi pienen turistiveneen Venetsiassa, neljä ihmistä loukkaantunut

Italiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MSC Opera

Onnettomuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesillä