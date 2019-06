Lääkärit ilman rajoja: Venäjä ja Syyria ovat jatkaneet sairaaloiden pommittamista Syyriassa, satoja siviilejä on kuollut

Ulkomaat

Lääkärit ilman rajoja: Venäjä ja Syyria ovat jatkaneet sairaaloiden pommittamista Syyriassa, satoja siviilejä

Avustusjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Idlib

Jihadistien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toukokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toukokuun