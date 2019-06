Tiananmenin verilöylystä on 30 vuotta, mutta siitä ei saa vieläkään puhua: Kiina sensuroi rahansiirtojakin, jos summassa on numerosarja 8964

Ulkomaat

Tiananmenin verilöylystä on 30 vuotta, mutta siitä ei saa vieläkään puhua: Kiina sensuroi rahansiirtojakin, jo

Peking

Viinapullon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huhtikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiananmenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiananmenin

Kynttiläemojit on kielletty.

Vuoden

Pekingiin

Tiananmenilla

Tiananmenin

Kuluva

Sekin