Tiananmenin ”tankkimiehen” arvoitus on yhä ratkaisematta: Mitä tapahtui tankkien eteen asettuneelle valkopaitaiselle miehelle 1989?

Ulkomaat

Tiananmenin ”tankkimiehen” arvoitus on yhä ratkaisematta: Mitä tapahtui tankkien eteen asettuneelle valkopaita

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mysteeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä keväänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aktivistit