Ulkomaat

Venäjä kiistää Trumpin väitteet, joiden mukaan maa olisi vetäytynyt Venezuelasta

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kremlin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy