Kymmeniä sairastunut ja kaksi kuollut legionellabakteerista Belgian Gentissä, viranomaisten mukaan bakteeri saattoi levitä Stora Enson tehdasalueelta

Ulkomaat

Kymmeniä sairastunut ja kaksi kuollut legionellabakteerista Belgian Gentissä, viranomaisten mukaan bakteeri sa

Metsäyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiö

Stora Enson epäillään olevan vastuussa kymmenien ihmisten sairastumisesta legionellabakteerista Belgian Gentissä. Kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että 32 ihmistä on sairastunut ja kahden kerrotaan kuolleen.Stora Enso vahvisti tiistaina, että paikallisten viranomaisten mukaan legionellabakteeri on saattanut levitä sen Langerbruggen tehtaalta. Selvitys on yhtiön mukaan yhä kesken.kertoo pysäyttäneensä jäähdytystornin desinfiointia varten. Legionellabakteeri viihtyy seisovissa vesissä.Legionella voi aiheuttaa infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi. THL:n mukaan taudinkuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen, jota kutsutaan myös legioonalaistaudiksi.