Ulkomaat

EU-johto pitäisi asettaa syytteeseen siirtolaisten kuolemien vuoksi, sanovat kansainväliset juristit

Juuri nyt

Euroopan unionin

Brancon ja Shatzin

”[EU] teeskenteli, että tämä oli tragedia jolle ei voitu tehdä mitään, että EU:lla ei ollut siihen osaa eikä arpaa.”

On

EU ei

EU-alueelle