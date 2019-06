Parrasvaloihin astunut ”Varjo­komentaja” vetelee naruista koko Lähi-itää ja on Yhdys­valtojen mielestä maailman vaarallisin mies Iranilaiskenraali Qassem Suleimani on vedellyt naruista Irakissa, Syyriassa ja Palestiinassa jo vuosikymmeniä, mutta hänen nimensä on noussut otsikoihin vasta viime vuosina.