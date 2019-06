Ulkomaat

Raiskatun ja hyväksi­käytetyn 17-vuotiaan kärsimys arvioitiin sietämättömäksi, hollantilais­tyttö sai eutanasi

Lapsena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pothoven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pothoven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pothovenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hollannissa