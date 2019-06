Ulkomaat

Ihminen nielee kymmeniä tuhansia mikromuovikappaleita vuodessa, arvioi tuore kanadalaistutkimus

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikromuovien