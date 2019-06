Ulkomaat

Immanuel Kant oli kotikaupunkinsa ylpeys, kunnes joku töhri patsaan ja laivasto­johtaja haukkui petturiksi: Ka

Kaliningrad

Hyökkäys

Kaliningrad

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyökkäys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kant

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näkymättömyydelle

Yliopistolla

Šumanov

Nyt