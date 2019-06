Ulkomaat

Mount Everestiltä siivottu 11 000 kiloa roskaa, samalla löytyi neljä ruumiista

Mount

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuorelta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nepalin