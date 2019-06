Ulkomaat

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier esitteli Helsingissä Eurooppa-visionsa, mutta kiisti tavoittelevansa h

”Brexit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Barnier

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmevarttisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Michel Barnierin

Suomen-vierailunsa