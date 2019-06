Ulkomaat

Onko hän-sanasta Suomen vientivaltiksi?

Maanantaina

Sukupuolittuneiden

Oli neutraaleista

Lontoossa, Brysselissä ja Berliinissä saattoi bongata kadulla suomenkielisiä sanoja. Suomen ulkoministeriön kampanja markkinoi suomalaista sukupuolineutraalia hän-pronominia tasa-arvon nimissä muidenkin kansojen käyttöön.You’re a hän, I’m a hän, every­one’s a hän.Britit ja saksalaiset eivät tietenkään oikeasti ala käyttää hän-sanaa, mutta kampanja iskee ajankohtaiseen ongelmaan. Sukupuolineutraalista kielenkäytöstä taistellaan politiikassa ja keskustelupalstoilla ympäri maailmaa.Suomessa aihe voi tuntua vähä­pätöiseltä, koska suomen kieli on luonnostaan enimmäkseen neutraali. Täällä kiistellään lähinnä siitä, saako mies-loppuisia ammattinimikkeitä käyttää. Maailmalla on kuitenkin hyvin tavallista, että koko kieli perustuu tiukalle sukupuolijaolle: Ihmisestä ei yksinkertaisesti voi puhua kertomatta tämän sukupuolta. Jos ihmisen sukupuoli ei ole tiedossa, käytetään maskuliinista ilmausta. Kankeaa.kielten puutteita paikkaamaan on versonut joukko uudissanoja. Erityisesti nuoret ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt käyttävät jo neutraalia kieltä saumattomasti viestittelyssään.Englannissa they-pronominin käyttö he ja she -pronominien neutraalina vastineena on vakiintunut, ja Ruotsissa ongelma on kierretty keksimällä tyhjästä uusi persoonapronomini ”hen”.Latinojen pitääkin jo käyttää enemmän luovuutta, sillä espanjassa sukupäätteen saavat persoona­pronominien lisäksi kaikki substantiivit aina ystävistä (un amigo, una amiga) tuoleihin (una silla). Maskuliiniset o-päätteet ja feminiiniset a:t korvataan viestittelyssä milloin milläkin. Amigos taipuu muotoon amigxs, kuin sukua ilmaiseva kirjain olisi poistettu kokonaan, tai amig@s, jossa o ja a liitetään visuaalisesti yhteen.ilmaisuista mitä mieltä tahansa, niille on syntynyt käytännöllinen tarve: kun tuttavapiirissä on muitakin kuin perinteisesti miehiksi tai naisiksi identifioituvia henkilöitä, kahdelle sukupuolelle perustuvat kielet eivät yksinkertaisesti riitä ilmaisemaan kaikkia arjessa tarvittavia merkityksiä. Maskuliinisen muodon käyttäminen oletusarvona tuntuu myös auttamattoman vanhanaikaiselta.Entä onko sillä oikeasti mitään väliä, että tavaroilla on ”sukupuoli”?Yhden vastauksen antaa erikoinen tutkimus, jossa espanjalaisia ja ranskalaisia pyydettiin antamaan heidän mielestään haarukalle parhaiten sopiva ääni animaatioelo­kuvaa varten. Ranskalaiset tekivät haarukkahahmoista enimmäkseen naisia, espanjalaiset miehiä.Arvaatko, kummassa kielessä haarukka on feminiininen sana?