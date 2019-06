Ulkomaat

USA:n ja Meksikon vääntö jatkui perjantaina, tullien kohtalo on edelleen auki

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy