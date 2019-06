Poikkeuksellinen helleaalto kurittaa Intiaa: apinalauman epäillään läkähtyneen lähes 50 asteen lämpöön, tiikerit etsivät vettä kylistä

Ulkomaat

Poikkeuksellinen helleaalto kurittaa Intiaa: apinalauman epäillään läkähtyneen lähes 50 asteen lämpöön, tiiker

Intia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

on kärsinyt jo yli viikon ajan jatkuneesta helleaallosta. Jopa 50 asteeseen kohonneet helteet ovat vaatineet veronsa, ja helteissä on kuollut useita ihmisiä, kertoo uutistoimisto AFP.Intian kaikkien aikojen lämpöennätys on 51 astetta. Rajasthanin osavaltiossa sijaitsevassa Churun kylässä lämpötila ylsi viime viikolla lähelle tätä, 50,3 celsiusasteeseen.46 asteen helteiden epäillään tappaneen Joshi Baban metsäisellä alueella Madhya Pradeshin osavaltiossa myös 15 apinan lauman. Alueen metsistä vastaavan viranomaisen mukaan nyt tutkitaan, kilpailivatko ne mahdollisesti toisen lauman kanssa pääsystä veden äärelle.”Tämä on harvinaista ja outoa, sillä kasvissyöjät eivät yleensä heittäydy vastaavanlaisiin konflikteihin”, kommentoi paikallinen viranomainen asiaa NDTV -medialle AFP:n mukaan.Viranomaisen mukaan aluetta hallitsevat isommat apinalaumat ovat pelotelleet pienempiä apinalaumoja pois veden ääreltä. 15 kuolleelle kädelliselle tehty ruumiinavaus paljasti, että kuolinsyy oli todennäköisesti helleaalto.Myös alueella olevien tiikereiden on raportoitu siirtyneen metsistä kyliin vettä etsiessään.ihmisten välillä on ollut kahnauksia vedestä. Jharkhandin osavaltiossa mies puukotti kuutta ihmistä sen jälkeen, kun häntä oli estetty täyttämästä ylimääräisiä vesiastioita julkisesta vesitankista. Perjantaina samanlaisessa välikohtauksessa kuoli 33-vuotias mies Tamil Nadun osavaltiossa.Intian niemimaan säässä on tapahtunut AFP:n mukaan viime vuosikymmenen aikana rajuja muutoksia. Esimerkiksi Uttar Pradeshin osavaltiossa 26 ihmistä kuoli torstaina viranomaisten mukaan rajujen hiekkamyrskyjen ja ukkosen takia.