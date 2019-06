Ulkomaat

Järjestö: Maailman suurimman risteily­varustamon laivat päästivät Euroopassa rikkiä kymmenen kertaa enemmän ku

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Risteilymatkustuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Laivaliikenne aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä.

Laivaliikenne

Carnival Corporation on ollut useita kertoja esillä ympäristörikkomusten takia.

Carnival

Jo vuonna