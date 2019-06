Ulkomaat

Peking nakertaa Hongkongin vapauksia vähitellen: Pian Kiina voi pidättää ulkomaalaisia erityis­alueen lento­as

Helsinki/Peking

Jopa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

yli miljoona ihmistä protestoi viikonloppuna Hongkongissa vastustaen lakiesitystä, joka mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen erityishallintoalueelta Manner-Kiinaan.Itä-Aasian politiikan professori Lauri Paltemaa https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+paltemaa kiinnitti erityistä huomiota aiemmin viikolla otettuihin kuviin, joissa tuhannet asianajajat marssivat mustissa puvuissaan ja kravateissaan.”Se näytti hautajaiskulkueelta. En ole ennen nähnyt, että kovapalkkaiset alan asiantuntijat menevät kadulle osoittamaan mieltään Bossin puvuissa. Se on pieni yksityiskohta, joka osoittaa, että ihmiset, jotka tuntevat lain ja ymmärtävät sen seuraukset, ovat aidosti huolissaan”, Paltemaa sanoo.Mielenosoittajat pelkäävät, että kommunistijohtoinen Kiina käyttäisi lakia hyväkseen poliittisten toisinajattelijoiden ja aktivistien vangitsemiseksi.Syytä epäluuloon on, Paltemaa sanoo. Kiinan poliisilla ei ole toimivaltaa Hongkongissa, mutta viime vuosina sieltä on siepattu ihmisiä, jotka myöhemmin ovat löytyneet Manner-Kiinasta.Lakiesityksen mukaan rikoksesta pitäisi saada vähintään seitsemän vuoden vankeustuomio, jotta se olisi peruste luovuttamiselle Manner-Kiinaan. Tämä pykälä on helppo kiertää, Paltemaa sanoo, koska Kiina ei ole oikeusvaltio.”Kiina voi syyttää poliittista aktivistia täysin toisella rikosnimikkeellä ja antaa siten koviakin rangaistuksia. Se automaattisesti mahdollistaisi tämän henkilön palauttamisen Kiinaan.”City Universityssä luennoiva tutkija Olli Suorsa https://www.hs.fi/haku/?query=olli+suorsa sanoo, että tunteita herättäneen lakialoitteen läpimeno ennemmin tai myöhemmin on selvää kaikille Hongkongissa. Erityisalueen hallintojohtaja Carrie Lam https://www.hs.fi/haku/?query=carrie+lam on sanonut, että se viedään loppuun alkuperäisessä aikataulussa eli kesäkuun loppuun mennessä.Mielenosoitukset ovatkin ensisijaisesti symbolisia: hongkongilaiset haluavat korostaa erityisasemaansa Manner-Kiinaan nähden.Hongkong sai erityishallintoalueen aseman, kun Britannia luovutti sen Kiinalle vuonna 1997. Se perustuu ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -ajatukseen. Hongkongilla on omat lait, ja se on Manner-Kiinaa kansanvaltaisempi. On mielipiteenvapaus, oma valuutta, vapaa lehdistö ja periaatteessa riippumaton oikeuslaitos.”Hongkong on ylpeä oikeusvaltion periaatteistaan. Ihminen on syytön kunnes toisin todistetaan. Manner-Kiinassa sellaista ei ole”, Suorsa sanoo.Hongkongissa asuu 7,5 miljoonaa ihmistä, joten noin joka seitsemäs kaupunkilainen osallistui sunnuntain mielenosoituksiin. Se on vahva viesti Pekingin suuntaan, Suorsa sanoo.Silti Suorsa näkee, että historiallisen suurella mielenosoituksella ei ole todellista vaikutusta lakimuutoksen estämiseksi.”Asettaisin sen pikemminkin osaksi jatkumoa, jossa hongkongilaisten itsemääräämisoikeus hiljalleen kaventuu.”

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”2047

Kuuluisa

Hongkongin