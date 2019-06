Ulkomaat

Ruotsi karkottaa kaksi imaamia, turvallisuuspoliisi Säpo arvioi radikalismin lisääntyneen voimakkaasti

Ruotsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säpon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy