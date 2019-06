Ulkomaat

Kahden säiliölaivan kerrotaan joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Omanin­lahdella

Omaninlahdella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy