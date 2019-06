Ulkomaat

Kymmeniä lapsia on kuollut Intiassa, syyksi epäillään hedelmiä

31 lasta on kuollut Pohjois-Intiassa aivotulehdukseen viimeisimpien parin viikon aikana. Uutistoimisto AFP:n mukaan taudin syyksi epäillään litsistä eli kiinanluumusta saatua myrkyllistä ainetta. Tautia esiintyy alueella vuosittain litsisesongin aikana.Lisäksi ainakin 40 samanlaisista oireista kärsinyttä lasta on kuljetettu tehohoitoon. Tautiin kuolleiden oireet ovat olleet sellaisia kuin akuutissa aivotulehduksessa, minkä lisäksi suurin osa kärsi myös äkillisestä hedelmäsokerin eli glukoosin puutteesta veressään.Sairaus voi johtaa kohtauksiin ja mielentilan järkkymiseen. Lisäksi se johtaa kuolemaan yli kolmanneksessa sairastumistapauksissa, kertoo AFP.ovat sattuneet Biharin osavaltion Muzaffarpurin alueella, joka on kuuluisa kukoistavista litsitarhoistaan.Tautia on esiintynyt vuosittain kesäkuukausien aikana Muzaffarpurissa ja sen lähialueilla vuodesta 1995 lähtien, yleensä samanaikaisesti litsisesongin kanssa. Paikallisten chamki bukhar -nimellä tuntemaan tautiin on kuollut 150 ihmistä sitten vuoden 2014.Vuonna 2015 yhdysvaltalaistutkijat havaitsivat, että tauti voi olla yhteydessä litsistä saataviin myrkkyaineisiin.Samanlaista tautia esiintyy myös Bangladeshin ja Vietnamin alueilla, joissa hedelmää kasvaa.