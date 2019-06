Ulkomaat

Oikeistopopulistien uudessa europarlamentti­ryhmässä 73 edustajaa, mukana myös perussuomalaiset

Europarlamenttiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryhmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan