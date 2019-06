Ugandaan levinnyt ebolaepidemia tappanut jo kaksi ihmistä, WHO pohtii kansainvälisen kansanterveyttä uhkaavan hätätilan julistamista

Ulkomaat

Ugandaan levinnyt ebolaepidemia tappanut jo kaksi ihmistä, WHO pohtii kansainvälisen kansanterveyttä uhkaavan

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Ugandan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruumiinnesteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy