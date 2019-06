Naisten lakko yrittää pysäyttää Sveitsin perjantaina: Jopa maan parlamentti tukee suurprotestia sukupuolten palkkaeroja vastaan

Ulkomaat

Naisten lakko yrittää pysäyttää Sveitsin perjantaina: Jopa maan parlamentti tukee suurprotestia sukupuolten pa

Sveitsissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakkoilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy