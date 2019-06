Ulkomaat

Yhdysvaltojen asevoimat: Näin tapahtumat etenivät Omanin­lahden iskujen jälkeen

Juuri nyt

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

Näin tapahtumat etenivät Yhdysvaltain asevoimien mukaan

Torstai kello 6:12

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kello 8:09

Kello 9:26

Kello 11:05

Kello 16:10