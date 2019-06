Ulkomaat

Kenen asiaa säiliölaiva­iskut ajavat? Asiantuntija: Yhdysvaltojen video ei todista Iranin osuutta

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi Yhdysvallat syyttää Irania?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä muusta voisi olla kyse?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alaranta

”Päätös lähteä sotaan olisi Yhdysvalloilta aikamoinen temppu.”

Mitä iskuista seuraa?