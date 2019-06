Ulkomaat

Yli 5 000 kiinniotettua maahantulijaa eristyksissä Yhdysvalloissa sikotauti- ja vesirokkoriskin takia

viranomaiset ovat laittaneet karanteeniin 5 200 kiinniotettua siirtolaista sikotauti- ja vesirokkoriskin takia.Maahanmuutosta vastaava viranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että torstaihin mennessä eristyksissä olevista lähes 4 300 on altistunut sikotaudille ja yli 800 vesirokolle. Noin sata on altistunut molemmille.Karanteeniin laitettujen määrä vastaa noin kymmenesosaa Yhdysvaltojen tulli- ja siirtolaisuusviraston kiinniottamista maahantulijoista, joita on noin 52­000.Rajalla toimivat viranomaiset ovat myös aiemmin olleet tekemisissä tartuntatautien kuten tuhkarokon, influenssan ja vesirokon kanssa, mutta vasta viime vuoden syyskuussa ensimmäinen sikotautitapaus todettiin. Määrä on sittemmin noussut yli 300 tapaukseen.CNN:n mukaan on vielä epäselvää, mistä maahantulijat ovat saaneet sikotautitartunnan ja miten se on levinnyt.Karanteeni kestää 25 päivää. Viranomaiset ovat lisäksi muistuttaneet työntekijöitään käymään läpi rokotustodistukset ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä.on viruksen aiheuttama kuumeinen sylkirauhastulehdus. Vesirokko on puolestaan viruksen aiheuttama tarttuva koko kehon tulehdustauti.Vesirokko paranee terveillä lapsilla noin viikossa, mutta pitkäaikaista iho- tai keuhkosairautta sairastavilla vesirokko voi olla vakava infektio.Sikotautitapaukset alkoivat Yhdysvalloissa vähentyä vuonna 1989, kun maassa otettiin käyttöön MPR-rokotusohjelma. MPR-rokote suojaa tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan.Vuodesta 2006 lähtien todettujen tapausten määrä on kuitenkin ollut jälleen kasvussa. Tänä vuonna toukokuun lopulle mennessä sikotautitapauksia on todettu jo yli tuhat.Vaikka maahantulijat on laitettu eristykseen, se ei tarkoita, että he kaikki olisivat sairastuneet.