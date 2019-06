Ulkomaat

viranomaisten mukaan Iran ampui varhain torstaiaamuna ohjuksen kohti Yhdysvaltojen lennokkia, kertoo uutistoimisto Reuters. Asiasta uutisoi myös muun muassa sanomalehti The New York Times https://www.nytimes.com/2019/06/14/us/politics/trump-iran-tanker-hormuz.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage . Isku tapahtui muutamia tunteja ennen kahta säiliöalusta kohtaan tehtyjä hyökkäyksiä.Viranomaisten mukaan ohjus ei osunut lennokkiin vaan putosi mereen. CNN:n https://edition.cnn.com/2019/06/14/politics/us-drone-tracked-iranian-boats/index.html haastatteleman viranomaislähteen mukaan lennokki oli ollut tarkkailemassa Iranin aluksia. Lähde ei kuitenkaan kertonut, huomasiko lennokki tulevaa hyökkäystä säiliöaluksia kohtaan. Reutersin mukaan lennokki oli iskun aikaan ollut lähellä norjalaisomisteista Front Altair -alusta, johon hyökättiin muutamaa tuntia myöhemmin.on toistuvasti syyttänyt torstain iskuista Irania. Myös Britannia ilmoitti perjantaina, että se uskoo Iranin olleen iskujen takana. Britannian mukaan mikään muu valtio tai ryhmä ei voisi ”uskottavasti olla vastuussa” iskusta, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/jun/14/us-accuses-iran-of-detaining-crew-after-oil-tanker-attack Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin mukaan Iranin syyllisyys tapaukseen on itsestäänselvää.”Iran teki sen ja tiedät sen, koska näit laivan”, Trump sanoi viitaten kuviin ja videoihin, jotka Yhdysvaltain puolustusviranomaiset julkaisivat myöhään torstaina.Iran on kiistänyt osallisuutensa torstain hyökkäyksiin ja syyttänyt hyökkäyksestä Yhdysvaltoja ja sen alueellisia liittolaisia, joihin kuuluvat Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat.Maa kehotti tiedotteessaan kansainvälistä yhteisöä täyttämään velvollisuutensa ja estämään Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ”huolimattoman ja vaarallisen politiikan”, joka lisää jännitteitä Omaninlahden alueella.öljysäiliöaluksen epäillään joutuneen Omaninlahdella hyökkäyksen kohteeksi torstaina. Norjalaisten merenkulkuviranomaisten mukaan norjalaisomistuksessa olevalla Front Altair -tankkerilla oli kolme räjähdystä.Toinen epäillyn hyökkäyksen kohteeksi joutunut oli japanilaisomistuksessa oleva Kokuka Courageous -alus. Laivan japanilaisen Kokuka Sangyo -varustamon johtaja Yutaka Katada https://www.hs.fi/haku/?query=yutaka+katada on kertonut laivan miehistön havainneen lentävän esineen, joka törmäsi laivaan ja aiheutti vahingot.The New York Times -lehden mukaan Katada kertoi myös, että reikä laivan kyljessä on vesirajan yläpuolella eikä näin ollen voi olla aiheutunut sukeltajan asentamasta miinasta tai aiemmin huhutusta torpedosta.

