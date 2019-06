Ulkomaat

Rajavartija ampui ainakin kahta työtoveriaan Vietnamissa ja lukittautui asemalle

Vietnamissa

Kommunistisessa

tapahtui lauantaina aseellinen välikohtaus, jossa rajavartija ampui kesken työpäivän ainakin kahta työtoveriaan, kertoo uutistoimisto AFP. Haavoittuneiden työtovereiden vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.Tapaus sattui maan eteläosassa Mekong Deltassa, joka sijaitsee Long Anin maakunnassa lähellä Kambodžan rajaa.Vietnamin valtion virallisen uutistoimiston VNA:n mukaan ampuja lukittautui ampumisen jälkeen raja-asemalle, minkä vuoksi poliisi on joutunut evakuoimaan alueen. Tilanne on edelleen käynnissä.AFP:n mukaan paikalliset tiedotusvälineet ovat kertoneet, että ampumisesta epäilty rajavartija olisi yrittänyt itsemurhaa.Vietnamissa tavalliset kansalaiset eivät saa omistaa aseita, vaan niiden käyttö on sallittua ainoastaan poliisille ja armeijalle.