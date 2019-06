Ulkomaat

Tyhjenevä itä

Görlitz Görlitz on keskiaikainen kaupunki keskellä Eurooppaa. Samalla se on Saksan itäisin kaupunki. Juuri nyt Görlitz olisi parhaimmillaan. Vanhankaupungin barokkirakennukset on korjattu, kadut kunnostettu, kukat istutettu. Görlitzillä on kuitenkin ongelma. Görlitz hölskyy.