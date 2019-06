Hallintojohtajan monet lempinimet kertovat tavasta, jolla hän on hallinnut Hongkongia: Kuka on Carrie Lam, jota kansa nyt halveksuu?

Ulkomaat

Hallintojohtajan monet lempinimet kertovat tavasta, jolla hän on hallinnut Hongkongia: Kuka on Carrie Lam, jot

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lam on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Roomalaiskatolinen

Ennen

Keskiviikkona