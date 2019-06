Ulkomaat

Israel hyväksyi päätöksen: Donald Trumpin mukaan nimetään uusi siirtokunta kiistellyillä Golanin kukkuloilla

Israel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1140333422767824896

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Golanin