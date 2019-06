Trump toteutti uhkauksensa: Lakkauttaa satojen miljoonien avustukset kolmelta siirtolaisia lähettävältä Keski-Amerikan maalta

Ulkomaat

Trump toteutti uhkauksensa: Lakkauttaa satojen miljoonien avustukset kolmelta siirtolaisia lähettävältä Keski-

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reutersin