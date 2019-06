Ulkomaat

Ainakin 11 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Kiinassa, loukkaantuneita yli 120

11 ihmistä on kuollut ja 122 loukkaantunut maanjäristyksessä. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,0.Järistys iski myöhään maanantaina 16 kilometrin syvyydessä Yibinin kaupungin ulkopuolella Sichuanin maakunnassa, kertoo Kiinan maanjäristyskeskus.Alueella on ollut myös ainakin neljä jälkijäristystä, joista voimakkain oli voimakkuudeltaan 5,1.Kiinan uutistoimisto Xinhuan mukaan paikalla on yli 300 palomiestä. Lisäksi paikalle on lähetetty 5 000 telttaa, 10 000 taittuvaa sänkyä ja muuta hätäapua.Uhreista kahdeksan kuoli Changningin alueella ja kolme muuta Qixianissa, Yibinin hallinto kertoo sosiaalisessa mediassa.ovat tavallisia Sichuanissa. Vuonna 2008 yhteensä 87 000 ihmistä kuoli tai katosi, kun Sichuaniin iski maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,9.