Ulkomaat

Trump: Yhdysvallat alkaa ensi viikolla poistaa maasta miljoonia luvattomia siirtolaisia

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1140791400658870274

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanomalehti