Ulkomaat

Kuva tiivistää totuuden merijään sulamisesta: Koirat näyttävät kävelevän vetten päällä Grönlannissa

Grönlannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grönlannissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sulamisvedet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grönlannin

Jään

Arktisella alueella on meneillään vaarallinen noidankehä.

Sen lisäksi

Kevääseen