YK: Maailmassa on ainakin 70 miljoonaa ihmistä pakosalla, enemmän kuin 70 vuoteen

vainoa ja konflikteja pakenemaan joutuneiden ihmisten määrä nousi viime vuonna jo yli 70 miljoonan, kertoo YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tuore raportti.Järjestön mukaan määrä on korkeampi kuin kertaakaan lähes 70 vuoteen ja kaksinkertainen parinkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattunaSuurin osa eli yli puolet kodeistaan paenneista on maiden sisäisiä pakolaisia. Eniten heitä on Kolumbiassa, Syyriassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.pakenemaan joutuneiden määrästä on UNHCR:n mukaan laskettu hyvin varovaisesti, ja todellisuudessa heitä lienee paljon enemmän.Esimerkiksi talouskriisin ja poliittisen levottomuuden koettelemasta Venezuelasta on lähtenyt jo neljä miljoonaa ihmistä, joista vain puoli miljoonaa on hakenut turvapaikkaa ja vain pienelle osalle on myönnetty pakolaisasema. Näin siitä huolimatta, että Venezuelasta lähteneistä suurin osa on UNHCR:n mukaan kansainvälisen suojelun tarpeessa.Venezuelalaiset nousivat jo viime vuonna maailmantilaston kärkeen uusien turvapaikkahakemusten määrässä. Samasta syystä Peru nousi maaksi, jonne tehtiin eniten uusia turvapaikkahakemuksia.uusia turvapaikkahakemuksia tehtiin viime vuonna aikaisempaan tapaan Yhdysvaltoihin (254 000), joskin määrä putosi kymmenillätuhansilla vuodesta 2017. Myös kolmannella sijalla olevassa Saksassa uusien turvapaikkahakemusten määrä (162 000) jatkoi viime vuonna laskuaan.Suurin osa pakolaisista yrittää jatkaa elämää toisaalla omassa maassaan, mutta eivät rajojen ylikään lähteneet matkaa kovin kauas: neljä viidesosaa heistä elää kotimaansa naapurissa.UNHCR:n mukaan kaksi kolmasosaa maailman kaikista pakolaisista on kotoisin vain viidestä maasta, kärjessä ovat Syyria, Afganistan ja Etelä-Sudan. Ei siis ihme, että suurimmat pakolaisten vastaanottajamaat – Turkki, Pakistan, Uganda ja Sudan – sijaitsevat samoilla alueilla.ja vähiten kehittyneet maat ovat yliedustettuina kodeistaan paenneita vastaanottavina maina. Kehittyneissä maissa elää UNHCR:n mukaan alle viidesosa maailman pakolaisista.Noin kolme miljoonaa sisäistä tai ulkoista pakolaista pääsi vuonna 2018 palaamaan takaisin kotiseudulleen. Palaajien määrä ei kuitenkaan pysy pakoon lähtevien määrän kasvun tahdissa.