Nälkäinen jääkarhu vaelsi suuren venäläiskaupungin kaduilla

Ilmastonmuutos on tuhonnut jääkarhujen luonnollista asuinaluetta sulattamalla jäätä, mikä pakottaa ne etsimään ruokaa muualta. Näin ne ovat joutuneet ihmisten asuttamille alueille.

jääkarhu ilmestyi sunnuntai-iltana Pohjois-Siperiassa sijaitsevaan Norilskin kaupunkiin. Se oli vaeltanut satoja kilometrejä luonnollisilta asuinalueiltaan etelään ruuan perässä.Kyseessä on ensimmäinen kerta 40 vuoteen, kun jääkarhu on ilmestynyt venäläiskaupunkiin.Norilskiin päätynyt karhunaaras oli heikko ja sairas. Se makasi uutistoimisto Reutersin mukaan tuntikausia maassa kaupungin lähiössä ja nosti silloin tällöin kuonoaan ruokaa haistaakseen.Paikallinen villieläinasiantuntija kertoi uutistoimisto AFP:lle, että karhu kierteli ajoittain paikallista tehdasta poliisien ja viranomaisten seuraamana.Keskiviikkona Norilskiin on saapumassa villieläimiin erikoistuneita asiantuntijoita, jotka tutkivat eläintä ja päättävät sen kohtalosta.Norilsk on teollisuuskaupunki, jossa asuu yli 175 000 asukasta. Se on Murmanskin jälkeen toiseksi suurin napapiirin pohjoispuolella sijaitseva kaupunki. Norilskin nikkeliä, kuparia ja palladiumia tuottava kaivos on maailman suurin.