Ulkomaat

Putin järjestää perinteisen televisio­show’nsa, suora lähetys käynnissä

Moskova

Venäjän

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy