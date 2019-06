Ulkomaat

Neljä ihmissalakuljettajaa sai Unkarissa elinkautisen vankeustuomion 71 siirtolaisen kuolemasta

Unkarilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina