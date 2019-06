Turkki aloitti kaasunporauksen alueella, jonka omistuksesta se kiistelee Kyproksen kanssa, EU aikoo ryhtyä vastatoimiin

Ulkomaat

Turkki aloitti kaasunporauksen alueella, jonka omistuksesta se kiistelee Kyproksen kanssa, EU aikoo ryhtyä vas

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kypros

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiista