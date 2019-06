EU-maat löivät päätä seinään vuoden 2050 ilmastotavoitteesta, mikä tekee Suomen puheenjohtajuuskaudesta vaikeamman

Ulkomaat

EU-maat löivät päätä seinään vuoden 2050 ilmastotavoitteesta, mikä tekee Suomen puheenjohtajuuskaudesta vaikea

Bryssel

Ilmasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstai-illan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesittynyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastonmuutoksen