Yli 500 uhanalaista korppikotkaa kuoli syötyään myrkytetyn elefantin jäänteitä Botswanassa

500 uhanalaista korppikotkaa on kuollut myrkytykseen Botswanassa sen jälkeen, kun ne ovat syöneet kolmen kuolleen elefantin jäänteitä, kertoo uutistoimisto AFP.Botswanan valtion julkaiseman tiedotteen mukaan kuolleet elefantit ovat salametsästäjien tappamia.Botswanan villieläimistä ja kansallispuistoista vastaavat viranomaiset kertovat, että kuolleet elefantit oli tappamisen jälkeen valeltu myrkyllä, ja ruhoissa ollut myrkky aiheutti myös korppikotkien kuoleman. Viranomaisten mukaan on epäselvää, miksi kuolleiden elefanttien päälle oli valeltu myrkkyä.AFP puolestaan kertoo, että norsujen jäänteiden myrkyttäminen on salametsästäjien keskuudessa yleistä. Myrkyttämisen avulla metsästäjät yrittävät estää sen, että ruhojen yllä lentävät lintuparvet paljastaisivat metsänvartijoille, missä salametsästystä tapahtuu.osa nyt löytyneistä kuolleista korppikotkista oli savannikorppikotkia. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on luokitellut lajin erittäin uhanalaiseksi, kertoo AFP.Botswanan viranomaisten mukaan kuolleet linnut löytyivät Botswanan pohjoisosista. Viranomaiset eivät kuitenkaan kerro, milloin havainto kuolleista linnuista tehtiin.luonnonsuojelijat varoittivat viime viikolla, että elefanttien salametsästys on lisääntynyt Botswanassa, AFP kertoo. Vuosina 2017 ja 2018 arviolta 400 elefanttia tapettiin norsunluiden takia.AFP:n mukaan vuonna 2016 kaksi leijonaa ja noin 100 korppikotkaa kuoli syötyään myrkytettyä norsunruhoa Krugerin kansallispuistossa Etelä-Afrikassa.