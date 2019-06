Ulkomaat

Maailman ruokaohjelma keskeyttää osittain ruoka-avun toimittamisen Jemeniin

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ruokaohjelma WFP kertoi torstaina aloittaneensa osittaisen ruoka-avun jakamisen keskeyttämisen Jemenissä, kertovat uutistoimistot.Yhdistyneiden kansakuntien alainen järjestö jatkaa kuitenkin avun toimittamista aliravituille lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville naisille. Ruokaohjelma oli jo aiemmin kertonut, että harkitsee avun keskeyttämistä.keskeytykseen on uutistoimisto Reutersin mukaan kiista maan pääkaupunkia Sanaata hallussaan pitävien huthikapinallisten kanssa. Reutersin mukaan WFP havaitsi vuonna 2018, että ruokaa on hutheihin yhteydessä olevan tahon välityksellä jaettu systemaattisesti muille kuin kaikkein hädänalaisimmille.Kiista koskee sitä, pitäisikö WFP:lle sallia pääsy biometriseen tunnistamiseen eli esimerkiksi sormenjälkien tai kasvojen tunnistamiseen perustuvan järjestelmän tietoihin, joka jemeniläisviranomaisilla on osittain käytössään.Ruoka-apu palautetaan WFP:n mukaan välittömästi, kun neuvotteluissa päästään sopuun tunnistusjärjestelmästä, jolla jakamisen oikeudenmukaisuutta voidaan kontrolloida.Päätös vaikuttaa noin 850 000 ihmisen ruoka-avun saamiseen Sanaassa.on kutsunut Jemenissä meneillään olevaa kriisiä maailman pahimmaksi humanitääriseksi kriisiksi. Maailman terveysjärjestön mukaan konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, ja avun tarpeessa on yli 24 miljoonaa ihmistä.Lisäksi yksistään koleraan on kuollut jo tuhansia ihmisiä. Yli 3 miljoonaa jemeniläistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.Molemmat Jemenissä neljän vuoden ajan jatkuneen sisällissodan osapuolet, eli Iranin tukemat huthit ja Saudi-Arabian tukemat hallituksen joukot, ovat Reutersin mukaan käyttäneet humanitaarista apua myös poliittisena pelinappulana.