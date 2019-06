Ulkomaat

Yhdeksän ihmisen pelätään kuolleen lentokoneen pudottua Havaijilla, matkustajina laskuvarjohyppääjiä

Yhdeksän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Korjaus 22.6. kello 10.18: King Air ei ole lentoyhtiö vaan lentokonetyyppi.