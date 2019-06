Kuka?

Ajatollah Ali Khamenei, 80



Ali Khamenei valittiin Iranin korkeimmaksi hengelliseksi johtajaksi vuonna 1989.



Hän on ollut myös Iranin presidentti vuosina 1981–1989.



Khamenei on tunnettu länsivastaisuudestaan. Ajatolla on toistuvasti kieltäytynyt neuvottelemasta Yhdysvaltojen kanssa.