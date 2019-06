Ulkomaat

Istanbulin uusista pormestarinvaaleista voi tulla jälleen tappio Erdoğanille

Turkin

Toukokuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vilppiväitteet

Erdoğan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkkailijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy